В ЕС назвали дату саммита с Украиной и пригласили Зеленского в Брюссель
Главы 27 стран Европейского Союза и президент Украины Владимир Зеленский проведут саммит 3 февраля следующего года. Но место пока не определено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.
Пресс-секретарь заявил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит.
Официальные лица заявили, что тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину против России. Лидеры также оценят путь Украины к членству в блоке.
Зеленский регулярно появлялся по видеосвязи на саммитах ЕС с начала российского вторжения в феврале. В среду он совершил свою первую личную поездку с начала войны в Вашингтон.
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