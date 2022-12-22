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В ЕС назвали дату саммита с Украиной и пригласили Зеленского в Брюссель

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Украина, Четверг 22 декабря 2022 12:21
В ЕС назвали дату саммита с Украиной и пригласили Зеленского в Брюссель Фото: саммит Украина ЕС состоится 3 февраля 2023 года (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Главы 27 стран Европейского Союза и президент Украины Владимир Зеленский проведут саммит 3 февраля следующего года. Но место пока не определено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я могу подтвердить, что саммит ЕС-Украина состоится 3 февраля, и есть открытое приглашение президенту Зеленскому посетить Брюссель", - сказал Баренд Лейтс, пресс-секретарь главы Евросовета Шарля Мишеля.

Пресс-секретарь заявил, что приглашение Зеленского посетить Брюссель не означает, что именно там будет проходить саммит.

Официальные лица заявили, что тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину против России. Лидеры также оценят путь Украины к членству в блоке.

Зеленский регулярно появлялся по видеосвязи на саммитах ЕС с начала российского вторжения в феврале. В среду он совершил свою первую личную поездку с начала войны в Вашингтон.

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