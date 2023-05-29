Обязательный минимум. Какое оружие Запад дает Украине для контрнаступления

Какую технику удалось накопить за последние полгода, что необходимо ВСУ для успешных освободительных операций и как союзники Украины пополняют наш оружейный фонд, – ниже в материале РБК-Украина.

Контрнаступление украинской армии обсуждается как в Украине, так и во всем мире уже не один месяц. Военные аналитики пробуют угадать направления удара по российским оккупантам, предполагают дальнейшие шаги ВСУ и конечные результаты.

В то же время, Украина активно копит оружие. Танки, артиллерия, противовоздушные системы обороны, снаряды и дроны – все это необходимо для удачного освобождения территорий и о каждом виде вооружения регулярно ведутся переговоры на всех уровнях.

Низкий старт

Для удачного контрнаступления с минимальными потерями ВСУ необходимо мощное оружие и его нужно много. Об этом, в частности, постоянно говорит президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопросы о том, когда анонсированное наступление украинских войск начнется, Зеленский на разных уровнях – от пресс-конференций до отдельных интервью отвечает, что войска пойдут в атаку тогда, когда будут к ней готовы. И под готовностью он подразумевает большое количество военной техники, которая сведет к минимуму потери.

"С тем, что у нас уже есть, мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо. Так что нам нужно подождать. Нам все еще нужно немного больше времени", – сказал президент 11 мая в интервью Eurovision News.

14 мая президент заявил, что контрнаступление начнется, когда у ВСУ будет необходимый минимум оружия. 23 мая в украинской разведке сообщили – минимум есть.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это вскоре начнется", – сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

И, наконец, 27 мая на страницах в социальных сетях главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было опубликовано небольшое видео, в котором украинские военные символично готовятся к бою. Слоган к ролику звучит так: "Пришло время возвращать свое".

Очевидно, дата контрнаступления близится и в Офисе президента уже успели отметить, что определенные действия, предшествующие атаке, происходят уже сейчас – удары по линиям снабжения, взрывы на складах с боеприпасами и прочее.

Западная броня и артиллерия

Нынешнюю войну Украины против российских захватчиков военные эксперты называют войной артиллерии, но не забывают уточнить, что прорыв обороны противника совершают танки. "Бронированный кулак" идет в атаку после того, как врага накрыли огневым валом, сделав его максимально уязвимым и слабым. В свете анонсированного контрнаступления танков и артиллерии украинским войскам нужно много.

Так называемая "танковая коалиция" для Украины начала формироваться в начале 2023 года. О том, что ВСУ получат ударное количество танков, стало понятно, когда европейские и американские союзники все же уговорили Германию дать Украине Leopard. Великобритании и США пришлось на собственном примере показать Берлину готовность помочь украинским войскам – в Лондоне ВСУ пообещали Challenger, а в Вашингтоне – Abrams.

В феврале, во время своего визита в Киев, президент США Джозеф Байден сообщил, что союзники собрали для Украины около 700 танков. 260 из них ВСУ дала Польша – советские Т-72, Leopard 2 A4 и польские PT-91 Twardy. Германия, Дания и Нидерланды пообещали Украине в общей сложности 178 Leopard 1 A5. Отдельно Германия согласилась дать 14 Leopard 2 А6.

В США обещали передать Украине 31 M1A2 Abrams, Великобритания – 14 Challenger 2. Еще около 8 Leopard 2 A4 пообещала Норвегия, Испания – 10, Канада – 4, Португалия – 3 и по одному Leopard 2 A6 дадут Швеция и Финляндия.

Leopard 2 (Фото: Getty Images)

Сколько сегодня в Украине танков – неизвестно по очевидным причинам, противник не должен ориентироваться в цифрах. Однако известно, что украинские военные активно учатся управлять западной броней. О готовящихся учениях на Abrams в Германии заявили 21 апреля в рамках "Рамштайна". Тогда же стало известно, что часть ВСУ проходит обучение на Leopard в Польше.

Помимо танков Украине обещают поставить бронированные машины. Сотни американских Bradley и Stryker, около 40 немецких Marder, французские бронетранспортеры Bastion и бронеавтомобили AMX-10RC – неполный список того, что в свое время пообещали Украине союзники. Количество поставленного, как и в случае с танками, неизвестно, но ориентировочно в Украине уже есть сотня танков и около 500 бронемашин, утверждает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Вопрос "танковой коалиции" был поднят одним из первых. На сегодняшний день мы накапливаем как раз, чтобы иметь ориентировочно до 100 танков и более 500 бронированных машин разных типов. Мы на это ориентируемся, в принципе, мы выходим на эти показатели, и это все будет в Украине. В большей степени мы уже оснащены этим", – отметил Мусиенко.

Приоритетом для украинской армии является артиллерия и снаряды к ней. Об этом же во время пресс-конференции после Саммита G7 заявил Владимир Зеленский. "Глобальный вопрос – артиллерия… Оружие качественное, дадут все. Будем работать над этим", – заявил президент.

Вопрос поставки Украине большого количества артиллерии и снарядов к ней, главным образом, обсуждается на "Рамштайне". После февральской встречи Зеленский сообщил, что ВСУ получат больше артиллерийских установок и боеприпасов. На сегодняшний день известно, что в распоряжении украинской армии различные гаубицы – M777, M114, FH70, TRF11, L118/119, M101. В основном, это артиллерия 155 или 105 калибра.

Также в начале года стало известно, что США собираются передать Украине 18 комплектов системы управления артиллерией IFADTS. Это автоматизированная система, которая дает осведомленность о своих и вражеских силах и определяет порядок действий и поражение целей. Как утверждается, аналогов у противника нет. О том, есть ли эти системы сегодня у ВСУ и сколько в целом единиц артиллерии на вооружении у армии Украины, не сообщается.

При этом в конце апреля стало известно, что украинские воины добились паритета в артиллерии на Бахмутском направлении, о чем сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Мы находимся, грубо говоря, на артиллерийской диете... Наши артиллеристы и ракетчики привыкли к этому, поэтому они максимально точно, максимально сверяют цели с данными беспилотников и пытаются их поражать. И по сути достигают паритета тем, что качественно поражают цели", – рассказал представитель Восточной группировки войск.

Возможно, подобные заявления говорят о том, что артиллерии, как и снарядов, на фронте все же прибавилось. Боеприпасы – главная необходимость в сегодняшней войне. У оккупантов их больше, в основном, благодаря запасам еще со Второй мировой войны. Несмотря на то, что большинство снарядов устаревшие, создавать огневой вал они могут.

Чтобы не только достичь равенства сил, но и перевесить возможности противника, украинские дипломаты просят у западных партнеров боеприпасы. Как итог – решение Евросоюза и Норвегии о поставке Украине 1 миллиона снарядов калибра 155 миллиметров. Это существенная помощь, но она, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, – лишь малая часть того, что требуется, чтобы держать необходимый темп обстрелов.

"Подготовка к полю будущего боя с помощью артиллерии, которая уничтожает вражеские военные объекты – это крайне важный аспект, который, с одной стороны, позволит нам эффективно выполнять боевые задачи, а с другой стороны - выходить с минимальными обстрелами. Пот артиллерии бережет кровь пехоты", – отметил Селезнев.

Во время самого контрнаступления могут возникать разные непредвиденные ситуации, поэтому как самой техники, так и боеприпасов должно быть с запасом, добавил майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

"При наступлении должно быть необходимое количество запланированных снарядов. И, по меньшей мере, столько же, а лучше вдвое больше на всякий случай. Потому что ситуация может измениться в любую минуту, и мы должны быть к этому готовы", – отметил Гетьман.

ПВО, ракеты и F-16

Системы противовоздушной обороны не только помогают закрывать небо над городами от массированных обстрелов РФ, которые участились в последние недели. ПВО необходима для прикрытия войска, особенно, когда оно пойдет в контрнаступление. Не последним фактором достижения паритета в артиллерийских обстрелах на Востоке Украины стало то, что противник фактически не может применять свою авиацию – ее сбивают Воздушные силы.

Одними из основных "игроков" в защите украинского неба, безусловно, выступают Patriot, NASAMS и Iris-T. Они показывают эффективный результат и сбивают 100% целей, о чем красноречиво говорят сводки ВС ВСУ после ночных обстрелов. Даже "легендарным" "Кинжалам", которым, как утверждали в Кремле, аналогов нет, не удалось прорвать украинский "купол". Однако всю территорию Украины современные системы покрыть не могут – их слишком мало. Поэтому дипломаты продолжают вести переговоры о поставках новых средств противовоздушной защиты.

ПВО Patriot (фото: Getty Images)

27 мая стало известно, что Германия готовит новые системы ПВО Iris-T к передаче Украине, о чем сообщил украинский посол в Берлине Алексей Макеев. Помимо этого, Киев приобретет еще NASAMS. Система и оборудование обойдется в 285 миллионов долларов и в Госдепе США уже утвердили продажу ПВО. Об ускорении в поставках ПВО также несколько дней назад заявил и президент Зеленский.

Одной из позитивных новостей в свете готовящегося контрнаступления стала информация о передаче Украине дальнобойных ракет Storm Shadow от Великобритании. Украинские власти, военные и дипломаты не раз заявляли о необходимости получения ракет дальнего действия. Они позволят бить противника на большом расстоянии, минимизируя прямой контакт на поле боя.

Storm Shadow, которые передали Украине, умеют стрелять на 250 километров, могут лететь на малых высотах, то есть быть недоступными для ПВО противника, и действуют по принципу "выстрелил-забыл", точно поражая цель.

Ракеты Storm Shadow (фото: Getty Images)

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 27 мая сообщил, что, помимо Storm Shadow, ВСУ также передадут SCALP – французский аналог. Если же к "ракетной коалиции" присоединится Германия, Украина получит Taurus.

"Конечно, лучше бы они смотрелись на западных самолетах, потому что эффективность нанесения ударов в разы возрастет, когда ракеты полетят с F-16", – заявил Юрий Игнат.

Разговоры о передаче Украине истребителей нового поколения F-16 еще несколько месяцев назад заканчивались, едва начавшись. В начале года Байден, услышав вопрос о том, передадут ли Киеву истребители, ответил однозначно: "Нет". Однако в мае эта тема вновь стала одной из самых обсуждаемых.

Сначала о коалиции по закупке истребителей заявили премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте. После этого и сам Байден неожиданно поддержал создание коалиции на G7. Наконец на очередном "Рамштайне", который прошел 25 мая, фактически утвердили свое намерение передать украинским воинам истребители.

Таким образом, сначала на самолетах обучат летать украинских пилотов, а уже после можно будет ожидать поставок. В Минобороны Украины уже назвали необходимое количество самолетов – это 4 эскадрильи, то есть 48 боевых единиц.

По словам Игната, F-16 дадут возможность перекрыть те регионы, которые не может покрыть наземное ПВО. Кроме того, таким образом ВСУ смогут достичь преимущество в воздухе на оккупированных территориях, уничтожив авиацию противника.

"Если было бы воздушное сражение между любым российским самолетом и F-16, то бой закончился бы еще до того, как пилот российского самолета понял, что он начался", – добавил Гетьман.

При этом, согласно оптимистичным сценариям, существует вероятность, что истребители Украина получит еще в ходе контрнаступления.

"Ситуация такова, что это контрнаступление может несколько растянуться во времени, есть такой сценарий, и он может разделиться на несколько этапов. На каком-то этапе ближе к завершающему и F-16 примут участие в боевых действиях. Возможно, это будет до конца года, но, я думаю, шансы такие есть, они появятся фактически осенью этого года. Это был бы для нас очень желанный сценарий", – отметил Мусиенко.

Сегодня очевидно, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время. Украинские военные готовятся, создаются "Гвардии наступления", формируются бригады. Однако многое зависит от того, каким оружием, в каком количестве и насколько быстро снабдят ВСУ западные партнеры. Необходимый минимум – это хорошо, но для освобождения территорий с минимальными потерями все же лучше иметь максимум.