Украина просит Израиль передать данные о поддержке Ираном российских военных, - СМИ

Украина призывает Израиль помочь в борьбе с российским вторжением. В частности, Киев просит поделиться информацией о военной поддержке Ираном России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Издание, ссылаясь на высокопоставленных израильских чиновников, отмечает, что Украина просит предоставить разведывательные данные о сотрудничестве Ирана и России.

Отмечается, что 7 сентября заместитель уполномоченного Израиля по Евро-Азии Симона Гальперин, занимающаяся делами России и Украины, посетила Киев. Она встретилась со спецпредставителем Украины на Ближнем Востоке Максимом Субхом.

По данным СМИ, Субх заявил, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем, чтобы обмениваться разведданными и координировать позиции. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне усиления сотрудничества между Ираном и Россией.

По словам израильских чиновников, Киев ожидает, что Иерусалим займет гораздо более четкую позицию по российской агрессии и недвусмысленно поддержит Украину. Речь идет о введении антироссийских санкций и военной помощи.