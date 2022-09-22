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Україна просить Ізраїль передати дані про підтримку Іраном російських військових, - ЗМІ

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Єрусалим, Четвер 22 вересня 2022 17:01
Україна просить Ізраїль передати дані про підтримку Іраном російських військових, - ЗМІ Фото: Україна просить Ізраїль надати дані про співпрацю Ірану та РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна закликає Ізраїль допомогти у боротьбі з російським вторгненням. Зокрема, Київ просить поділитися інформацією про військову підтримку Іраном Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Видання, посилаючись на високопоставлених ізраїльських чиновників, зазначає, що Україна просить надати розвідувальні дані про співпрацю Ірану та Росії.

Зазначається, що 7 вересня заступник уповноваженого Ізраїлю з Євро-Азії Симона Гальперін, яка займається справами Росії та України, відвідала Київ. Вона зустрілася зі спецпредставником України на Близькому Сході Максимом Субхом.

За даними ЗМІ, Субх заявив, що Україна хоче створити "діалоговий канал" з Ізраїлем, щоб обмінюватися розвідданими та координувати позиції. Він наголосив, що це особливо важливо на тлі посилення співпраці між Іраном та Росією.

За словами ізраїльських чиновників, Київ очікує, що Єрусалим займе набагато чіткішу позицію щодо російської агресії та недвозначно підтримає Україну. Мова йде про введення антиросійських санкцій та військову допомогу.

Нагадаємо, раніше США попереджали, що Росія намагається придбати сотню іранських бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.

Іран та РФ відкинули звинувачення, проте російські чиновники двічі відвідували аеродром в Ірані, щоб оглянути дрони.

Українські військові підтвердили, що армія РФ використовує іранські дрони-камікадзе на фронті та вже декілька таких БПЛА знешкодили.

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