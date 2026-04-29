Украина просит Израиль арестовать судно PANORMITIS с ворованным зерном, - Кравченко

Украинская сторона направила запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Израиля. От партнеров просят наложить арест на судно и его груз.

Кроме того, Украина просит провести на судне обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа.

Что известно о судне

По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Его загрузили после перевалки с другого судна. Сейчас корабль направляется в порт Хайфа.

Следователи также задокументировали факты незаконного захода этого судна в закрытые порты Украины. Это является грубым нарушением украинского законодательства и норм международного морского права.

"Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины", - подчеркнул Кравченко.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения с временно оккупированных территорий Украины было незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции. Общая стоимость украденного оценивается в более 20 млрд гривен.

Израиль покупает ворованное украинское зерно

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло первое судно с украденным россиянами на оккупированных территориях Украины зерном. Несмотря на официальные предостережения Киева, Израиль разрешил разгрузку судна.

Позже в Израиле зафиксировали второе судно с краденым украинским зерном, что заставило Украину в очередной раз обратиться к властям страны с требованием заблокировать нелегальную продукцию.