Украина просит Израиль арестовать судно PANORMITIS с ворованным зерном, - Кравченко

Украина инициировала арест российского судна PANORMITIS, которое может быть частью схемы по легализации украденного украинского зерна. Соответствующие документы уже направили в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.
Украинская сторона направила запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Израиля. От партнеров просят наложить арест на судно и его груз.
Кроме того, Украина просит провести на судне обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа.
По данным следствия, PANORMITIS перевозит зерно, частично вывезенное с временно оккупированных территорий Украины. Его загрузили после перевалки с другого судна. Сейчас корабль направляется в порт Хайфа.
Следователи также задокументировали факты незаконного захода этого судна в закрытые порты Украины. Это является грубым нарушением украинского законодательства и норм международного морского права.
"Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины", - подчеркнул Кравченко.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения с временно оккупированных территорий Украины было незаконно вывезено более 1,7 млн тонн агропродукции. Общая стоимость украденного оценивается в более 20 млрд гривен.
Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы прибыло первое судно с украденным россиянами на оккупированных территориях Украины зерном. Несмотря на официальные предостережения Киева, Израиль разрешил разгрузку судна.
Позже в Израиле зафиксировали второе судно с краденым украинским зерном, что заставило Украину в очередной раз обратиться к властям страны с требованием заблокировать нелегальную продукцию.
Отметим, МИД Украины вызвал посла Израиля Михаэля Бродского для дачи объяснений. Ему вручили ноту протеста.
При этом министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что обвинения сами по себе не являются доказательствами и украинская сторона не предоставила соответствующих подтверждений.