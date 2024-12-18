Украина просит Австралию передать дополнительные бронемашины Bushmaster и другое оружие

Он отметил, что ситуация на поле боя остается очень сложной, а потребность усиления украинских воинов - чрезвычайно насущной.

"Поэтому сегодня я обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая знаменитые австралийские Bushmaster и другое вооружение", - сказал Сибига.

По его словам, Украина также предложит учесть потребности украинской армии при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийских сил обороны.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, которая находится с визитом в Киеве, заявила, что передаст призыв Украины.

"Я слышала, что коллега запросил дополнительную помощь. И, конечно, я передам в Австралию эти запросы для рассмотрения", - сказала она.

Напомним, Австралия уже передавала Украине бронемашины Bushmaster в предыдущих пакетах военной помощи. Еще в апреле 2022 года страна направила 20 Bushmaster общей стоимостью 38 млн долларов.

Австралия передала еще 30 бронемашин в октябре 2022 года. Также сообщалось о новых поставках в декабре 2023 года.