Украина предлагала США защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но ее отвергли, - Axios

Издание пишет, что украинские официальные лица подготовили презентацию PowerPoint, в которой показали, как это может защитить американские войска и их союзников на Ближнем Востоке.

Администрация президента США тогда отклонила предложение украинцев, но на прошлой неделе была вынуждена изменить курс из-за большего, чем ожидалось, количества ударов беспилотников со стороны Ирана.

Цена просчета

Как сообщили Axios два американских чиновника, игнорирование предложения Украины считается одним из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировок Ирана 28 февраля.

Недорогие иранские беспилотники стали причиной гибели семи военнослужащих США, а их перехват стоил Соединенным Штатам и их союзникам в регионе миллионы долларов.

"Если и была тактическая ошибка или промах, допущенные нами накануне этой [войны в Иране], то это было именно оно", - признал один из американских чиновников.

Что предлагали украинцы

Украина имеет наибольший опыт борьбы с дронами типа "Шахед", которые Россия тысячами закупила и переделала под собственные операции как беспилотники "Герань".

Украинские инженеры разработали недорогие перехватчики для уничтожения этих дронов, а также дополнительные датчики и средства противовоздушной обороны.

На закрытой встрече в Белом доме 18 августа президент Владимир Зеленский предложил Трампу украинские дроны-перехватчики для укрепления безопасности США и союзников.

Презентация включала карту Ближнего Востока и предупреждение: "Иран совершенствует конструкцию беспилотника Shahed для одностороннего нападения".

Украинцы предлагали создание "центров борьбы с дронами" в Турции, Иордании и странах Персидского залива.

Реакция администрации Трампа

Как отметили американские чиновники, команда Трампа тогда не приняла никаких конкретных мер. Некоторые в администрации считали презентацию Зеленского проявлением чрезмерной саморекламы.

"Мы решили, что это просто Зеленский в своем репертуаре. Кто-то решил не покупаться на это", - заявил чиновник.

В итоге на прошлой неделе США официально обратились к Зеленскому за помощью в борьбе с беспилотниками.

Украинские дроны как бизнес-партнерство

Иранские "Шахеды" стоят от 20 000 до 50 000 долларов, тогда как украинские перехватчики еще дешевле.

Зная о менталитете Трампа "Искусство заключать сделки", украинцы структурировали предложение по защите от беспилотников как деловое партнерство, пообещав помочь создать рабочие места в производстве в США.

В обмен на предоставление США доступа к производству и ноу-хау беспилотников и систем борьбы с ними, Украина предложила купить американское оружие.

"Нашей проблемой были деньги. Наши ресурсы позволяли нам производить лишь 50% того, что мы можем производить. Поэтому мы хотели, чтобы США инвестировали остальные 50% и имели свою долю производства", - сказал украинский чиновник.

Американские чиновники признают, что раннее использование украинских технологий могло бы уменьшить потери и расходы США в регионе.