Украина предлагала США защиту от "Шахедов" 7 месяцев назад, но ее отвергли, - Axios

Почти семь месяцев назад Украина пыталась продать США свою проверенную в боях технологию для сбивания ударных дронов. Тогда администрация Дональда Трампа отвергла предложение, однако сейчас изменила подход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Издание пишет, что украинские официальные лица подготовили презентацию PowerPoint, в которой показали, как это может защитить американские войска и их союзников на Ближнем Востоке.
Администрация президента США тогда отклонила предложение украинцев, но на прошлой неделе была вынуждена изменить курс из-за большего, чем ожидалось, количества ударов беспилотников со стороны Ирана.
Как сообщили Axios два американских чиновника, игнорирование предложения Украины считается одним из крупнейших тактических просчетов администрации с начала бомбардировок Ирана 28 февраля.
Недорогие иранские беспилотники стали причиной гибели семи военнослужащих США, а их перехват стоил Соединенным Штатам и их союзникам в регионе миллионы долларов.
"Если и была тактическая ошибка или промах, допущенные нами накануне этой [войны в Иране], то это было именно оно", - признал один из американских чиновников.
Украина имеет наибольший опыт борьбы с дронами типа "Шахед", которые Россия тысячами закупила и переделала под собственные операции как беспилотники "Герань".
Украинские инженеры разработали недорогие перехватчики для уничтожения этих дронов, а также дополнительные датчики и средства противовоздушной обороны.
На закрытой встрече в Белом доме 18 августа президент Владимир Зеленский предложил Трампу украинские дроны-перехватчики для укрепления безопасности США и союзников.
Презентация включала карту Ближнего Востока и предупреждение: "Иран совершенствует конструкцию беспилотника Shahed для одностороннего нападения".
Украинцы предлагали создание "центров борьбы с дронами" в Турции, Иордании и странах Персидского залива.
Как отметили американские чиновники, команда Трампа тогда не приняла никаких конкретных мер. Некоторые в администрации считали презентацию Зеленского проявлением чрезмерной саморекламы.
"Мы решили, что это просто Зеленский в своем репертуаре. Кто-то решил не покупаться на это", - заявил чиновник.
В итоге на прошлой неделе США официально обратились к Зеленскому за помощью в борьбе с беспилотниками.
Иранские "Шахеды" стоят от 20 000 до 50 000 долларов, тогда как украинские перехватчики еще дешевле.
Зная о менталитете Трампа "Искусство заключать сделки", украинцы структурировали предложение по защите от беспилотников как деловое партнерство, пообещав помочь создать рабочие места в производстве в США.
В обмен на предоставление США доступа к производству и ноу-хау беспилотников и систем борьбы с ними, Украина предложила купить американское оружие.
"Нашей проблемой были деньги. Наши ресурсы позволяли нам производить лишь 50% того, что мы можем производить. Поэтому мы хотели, чтобы США инвестировали остальные 50% и имели свою долю производства", - сказал украинский чиновник.
Американские чиновники признают, что раннее использование украинских технологий могло бы уменьшить потери и расходы США в регионе.
Напомним, в недавнем интервью The New York Times Владимир Зеленский сказал, что Украина направила в Иорданию дроны-перехватчики и команду экспертов для защиты баз США.
Украина оперативно откликнулась на запрос Вашингтона, отправив помощь уже на следующий день после обращения, поступившего 5 марта.
Также сообщалось, что Киев передал странам Персидского залива экспертизу для противодействия иранским беспилотникам.
Параллельно Украина ведет переговоры о доступе к ракетам-перехватчикам для ПВО.