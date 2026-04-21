Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украина предлагала переименовать Донбасс в честь Трампа, - NYT

17:19 21.04.2026 Вт
2 мин
Польша тоже хотела переименовать базу США в честь Трампа
aimg Анастасия Никончук
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп стал фигурой, вокруг которой украинские переговорщики предложили необычную концепцию территориального урегулирования, получившую условное название "Донниленд".

Политические названия в международных проектах

Идея использовать имя Трампа в геополитических инициативах не нова. Ранее в Польше обсуждали размещение американской базы под названием "Форт Трамп", а в ходе армяно-азербайджанского мирного процесса появлялось название транспортного коридора, связанного с его именем.

Как появился "Донниленд"

По данным источников, украинские переговорщики в ходе обсуждений ситуации на Донбассе предложили вариант условного названия части территории как "Донниленд".

Термин объединяет название региона и имя американского президента и использовался, в том числе, как неформальная попытка усилить позицию Киева в диалоге с США.

Контекст переговоров

Речь идет о зоне на востоке Украины, где продолжаются боевые действия и за контроль над которой ведутся переговоры.

Обсуждаемые варианты касались возможного особого статуса территории, однако договоренностей достичь не удалось.

Причины появления инициативы

По словам источников, идея с "Доннилендом" рассматривалась как способ привлечь внимание американской администрации и повысить ее вовлеченность в процесс урегулирования.

При этом обсуждения носили неофициальный характер и не фиксировались в итоговых документах.

Позиции сторон

Украина настаивает на сохранении контроля над территориями и рассматривает различные модели управления регионом, включая демилитаризованные форматы.

Россия, в свою очередь, продолжает требовать полного контроля над частью Донбасса, что остается ключевым препятствием для соглашения.

Переговорный процесс

Обсуждения продолжаются на фоне параллельных международных кризисов и участия американских посредников.

Однако вопрос территориального статуса остается одним из самых сложных в переговорах, а прогресс по нему фактически заблокирован.

Напоминаем, что посол Украины в США Ольга Стефанишина обратилась к администрации Дональда Трампа с призывом восстановить санкционное давление на российский нефтяной сектор и не допустить получения Москвой дополнительных преимуществ на фоне ситуации вокруг Ирана.

Отметим, что Украина заявила о готовности к возможной встрече президента Владимира Зеленского и российского диктатор Владимира Путина в Турции при условии участия также еще двух глав государств, помимо Дональда Трампа.

