Украина продолжает юридический выход из СНГ, - указ президента

Решение о выходе из соглашения СНГ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участниц СНГ.

Документ был заключен 20 марта 1992 года в Киеве и регулировал вопросы взаимодействия между странами Содружества в сфере пограничной и морской безопасности.

Соответствующее решение закреплено в указе №82/2026 от 26 января 2026 года. В документе подчеркивается правовая основа выхода Украины из международного соглашения.

Юридическое обоснование

В тексте указа указано:

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины "О международных договорах Украины" и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств – участников Содружества Независимых Государств, совершенного 20 марта 1992 года в г. Киеве".

Дальнейшие шаги

Согласно документу, Министерству иностранных дел Украины поручено официально уведомить депозитария соглашения о принятом решении и завершить предусмотренные процедурой международные формальности.

Контекст и предыстория

Выход из соглашения стал частью последовательной политики Украины по прекращению участия в договоренностях в рамках СНГ. В июне 2022 года Верховная Рада приняла ряд правительственных законопроектов о выходе Украины из соглашений Содружества.

Позднее, 14 июня 2024 года, Кабинет министров одобрил законопроект о выходе из соглашения с РФ о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов в связи с нарушением Россией норм международного гуманитарного права.