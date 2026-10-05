Венгрия готова снять вето с открытия двух кластеров переговоров Украины с ЕС, - FT

Венгрия может перестать блокировать открытие новых переговорных кластеров для Украины, однако Будапешт выдвинул условие Киева, связанное с правами национальных меньшинств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Ожидается, что на этой неделе Венгрия снимет вето на техническом этапе процесса вступления Украины в ЕС. В Брюсселе рассчитывают, что это позволит сделать еще один серьезный шаг вперед в переговорах Киева с Евросоюзом до конца месяца.

По словам двух чиновников, премьер-министр Венгрии Петер Мадяр поручил венгерским дипломатам не блокировать отправку Украине и Молдове писем о возможном открытии следующих двух переговорных кластеров.

Речь идет о направлениях, охватывающих внутренний рынок и политику конкурентоспособности. По информации Financial Times, этот вопрос должен рассматриваться во время рабочих встреч на этой неделе.

Собеседники издания назвали такой шаг процедурным, но одновременно символическим. Он может свидетельствовать о готовности Будапешта больше не блокировать продвижение переговоров Украины и Молдовы на этом этапе.

Какое условие выдвинула Венгрия

В то же время, согласие Венгрии на техническое продвижение переговоров еще не означает полной политической поддержки открытия кластеров.

По данным Financial Times, окончательная позиция Будапешта будет зависеть от того, примет ли Верховная Рада 12 октября законопроект о расширении возможностей для образования национальных меньшинств.

Права венгерского меньшинства в Украине уже давно остаются одним из ключевых вопросов для Будапешта в отношениях с Киевом. Именно поэтому венгерская сторона уделяет особое внимание законодательным изменениям в данной сфере.

Законопроект, по информации издания, разрабатывался с учетом предложений и замечаний венгерских чиновников. Его принятие может стать условием полноценной политической поддержки Венгрией дальнейшего движения Украины в переговорах с ЕС.

Если Верховная Рада поддержит документ, официальный политический процесс открытия новых кластеров может начаться до саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Он запланирован через десять дней.

"Путь Украины к вступлению приобретает четкие очертания, с соблюдением процесса и реализма", - отметил чиновник ЕС, ознакомленный с ходом обсуждений с Будапештом.