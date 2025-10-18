Украина ускорится с защитой критических объектов: Свириденко объяснила, как именно

По данным премьера, правительство уже усиливает защиту критической инфраструктуры.

"Должны действовать быстро, чтобы люди всегда имели свет, тепло и воду, даже несмотря на вражеские обстрелы", - добавила она.

Свириденко рассказала, что на внеочередном заседании был принят ряд решений, которые сделают защиту и восстановление критических объектов более эффективным. Как отметила премьер, они предоставляют соответствующим ведомствам и службам возможности быстро направлять средства и восстанавливать повреждения.

Координационный центр инженерной защиты

Свириденко объяснила, что в Украине создадут Координационный центр инженерной защиты, который объединит представителей правительства, областной и местной власти, операторов инфраструктуры.

Центр будет определять приоритеты по финансированию и восстановлению объектов, координировать действия и контролировать выполнение работ, а его работу будут курировать вице-премьер Алексей Кулеба и Агентство восстановления.

В то же время премьер сообщила, что правительство обновило перечень расходов, которые финансирует государство в приоритетном режиме.

"Теперь Казначейство сможет быстрее выделять средства из госбюджета на строительство, ремонт и защиту энергетических объектов, чтобы они работали даже во время атак", - рассказала она.

Строительство инженерной защиты

Свириденко сообщила, что во время встречи правительство приняло решения, которые позволят ускорить строительство инженерной защиты вокруг объектов энергетики, транспорта и систем жизнеобеспечения.

"Контроль за качеством и безопасностью работ сохраняется, но процедурная часть - от согласования до заключения договоров - станет на месяцы короче", - сказала она.

По словам премьера, это позволит оперативно начинать строительство и ремонты, обеспечивать бесперебойную работу энергетической инфраструктуры и быстрее восстанавливать поврежденное.

Выделены средства на защиту критической инфраструктуры

Помимо прочего Свириденко сообщила, что будут направлены дополнительные средства из резервного фонда на защиту и восстановление критической инфраструктуры в прифронтовых областях и "Укрзализныци".

Средства пойдут на укрепление энергетических, транспортных и жизненно важных систем - от генераторов и аккумуляторных станций до строительства инженерной защиты.

"Это позволит быстрее возводить защитные сооружения, оперативно восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать бесперебойную работу энергетики", - пояснила она.

Премьер подчеркнула, что цель этих решений - сделать украинцев устойчивыми и улучшить процесс кризисного реагирования на последствия обстрелов, чтобы жизнь в Украине не останавливалась даже во время войны.