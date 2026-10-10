Украина не перестанет бить по НПЗ России без энергетического перемирия, - источник

Украина будет продолжать избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам, если стороны не договорятся об энергетическом перемирии. Подобная позиция прозвучала после того, как США разрешили России экспортировать дизель.
Об этом РБК-Украина рассказал информированный собеседник в украинских властях.
По словам источника, удары по российской нефтепереработке не остановятся, пока не будет договоренности о взаимном отказе от атак на энергетику.
"Украина будет продолжать удары по российским НПЗ, если не будет энергетического сизфайера", - отметил собеседник.
Накануне Трамп объявил о договоренности с Путиным: Россия будет поставлять дизель на американский и мировой рынки, а Минфин США выдает ей временную лицензию. В Москве сразу заявили, что досрочно снимают ограничения на экспорт горючего.
Соглашение, которое Трамп анонсировал 9 октября, предусматривает поставки российского дизеля в США и другие страны объемом до 1,8 млн. тонн в ближайшие месяцы. Под нее американский Минфин оформляет для Москвы временное исключение из санкций. В Киеве такое решение было принято болезненно: Зеленский назвал его слабым шагом сильных партнеров.
Вопросы украинских ударов по нефтепереработке Трамп поднимал и раньше. Еще в сентябре он убеждал, что именно атаки на российские НПЗ разогнали цены на горючее и призвал Киев отказаться от ударов по энергетике РФ.