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Украина не перестанет бить по НПЗ России без энергетического перемирия, - источник

00:14 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Милан Лелич aimg Екатерина Коваль
Фото: дым над Московским НПЗ после украинского удара (Getty Images)

Украина будет продолжать избивать по российским нефтеперерабатывающим заводам, если стороны не договорятся об энергетическом перемирии. Подобная позиция прозвучала после того, как США разрешили России экспортировать дизель.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный собеседник в украинских властях.

По словам источника, удары по российской нефтепереработке не остановятся, пока не будет договоренности о взаимном отказе от атак на энергетику.

"Украина будет продолжать удары по российским НПЗ, если не будет энергетического сизфайера", - отметил собеседник.

Накануне Трамп объявил о договоренности с Путиным: Россия будет поставлять дизель на американский и мировой рынки, а Минфин США выдает ей временную лицензию. В Москве сразу заявили, что досрочно снимают ограничения на экспорт горючего.

Соглашение, которое Трамп анонсировал 9 октября, предусматривает поставки российского дизеля в США и другие страны объемом до 1,8 млн. тонн в ближайшие месяцы. Под нее американский Минфин оформляет для Москвы временное исключение из санкций. В Киеве такое решение было принято болезненно: Зеленский назвал его слабым шагом сильных партнеров.

Вопросы украинских ударов по нефтепереработке Трамп поднимал и раньше. Еще в сентябре он убеждал, что именно атаки на российские НПЗ разогнали цены на горючее и призвал Киев отказаться от ударов по энергетике РФ.

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