Украина разорвала еще два соглашения с Россией в сфере авиации

Во вторник, 31 января, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, было прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.

Она была подписана 12.01.1994 года.

Также было прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники.

Этот документ был подписан 08.02.1993 года.