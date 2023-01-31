Украина разорвала еще два соглашения с Россией в сфере авиации
Во вторник, 31 января, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, было прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о воздушном сообщении и сотрудничестве в области воздушного транспорта.
Она была подписана 12.01.1994 года.
Также было прекращено действие Соглашения между правительством РФ и правительством Украины о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники.
Этот документ был подписан 08.02.1993 года.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Российской Федерацией об учреждении отделений Торгово-экономической миссии.
Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.
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