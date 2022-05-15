У Раді відповіли, чому Україна не може розірвати всі угоди з РФ та Білоруссю

Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю. Оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю "Укрінформу".

"Чи можемо ми прибрати (всі угоди - ред.)? Вочевидь, ні. Тому що є низка угод, що стосуються прав людини, які мають зберігатися. Наприклад, якщо українці перебуватимуть на території тих держав, а також обміни полоненими, - це все відбувається на рівні міжнародних угод. Водночас економічні угоди мають бути скасовані", - пояснив Стефанчук.

Своєю чергою він підкреслив, що Рада вже розглянула дуже багато питань щодо денонсації (розірвання) угод із РФ та Білоруссю.

"Зокрема, угоди про участь України в СНД уже денонсовані. Будемо очікувати загальний перелік. Наприклад, що Міністерство закордонних справ буде вважати за потрібне прибрати в законодавчому полі України", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше Україна відмовилася від взаємного визнання документів про освіту з Білоруссю.

Також уряд нещодавно прийняв рішення розірвати ще одну угоду про співпрацю з Росією.

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