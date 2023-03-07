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Украина денонсирует договор с СНГ о помощи семьям погибших в захватнических советских войнах

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Украина, Вторник 07 марта 2023 14:08
Украина денонсирует договор с СНГ о помощи семьям погибших в захватнических советских войнах Фото: Кабмин предлагает Раде выйти из соглашения о помощи семьям погибших в Афганистане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продал в Раду проект закона о выходе из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0190.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и участие в ней Республики Беларусь полностью нарушает принципы и нормы международного права, а также нивелирует цели, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в рамках СНГ.

Поэтому Украина принимает меры по прекращению действия таких международных договоров для Украины, в частности, в сфере социального обеспечения, отмечается в документе.

Соглашение было подписано в 1993 году в Москве, но ратифицировано Верховной радой только в апреле 2011 года, когда власть в Украине временно принадлежала Виктору Януковичу и Партии регионов.

Соглашение предусматривает льготные условия пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия.

СССР вел захватническую войну в Афганистане с 1979 по 1989 год. Война завершилась поражением и бегством советских войск.

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