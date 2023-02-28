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Украина прекратила ряд соглашений с РФ, Беларусью и СНГ в сфере госграницы

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Вторник 28 февраля 2023 17:45
Украина прекратила ряд соглашений с РФ, Беларусью и СНГ в сфере госграницы Фото: Украина прекратила ряд соглашений с РФ, Беларусью и СНГ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 28 февраля, Украина прекратила действие некоторых соглашений с РФ, Беларусью и СНГ, которые касались сферы государственной границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу.

Она была подписана 18.10.2011 в г. Донецке.

Также было приостановлено соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе.

Этот документ был подписан 14.12.1995 г. в Киеве.

"Выполнен выход из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам
государств-участников Содружества специальной техники пограничных войск и других материальных средств, совершенной 09.09.1994 в Москве", - добавил Мельничук.

Напомним, что во вторник, 31 января, правительство Украины прекратило действие двух соглашений с Российской Федерацией.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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