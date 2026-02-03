Украина в приоритете: Совбез ООН проведет заседание в день четвертой годовщины вторжения РФ

Во время пресс-брифинга, который был посвящен председательству Великобритании, чиновник анонсировал, что вопросы Украины были одним из приоритетов.

"Наши приоритеты будут касаться трех конфликтов, которые представляют серьезные угрозы международному миру и безопасности на трех континентах. Это Украина, Судан и Газа", - сказал он.

Также Кариуки добавил, что Великобритания поддерживает президентов Украины и США Владимира Зеленского в Дональда Трампа в стремлении достичь справедливого мира для Украины. В то же время он отметил, что РФ продолжает блокировать мирный процесс.

"Мы поддерживаем США, наших европейских партнеров, Украину в этом. И важно, чтобы все, независимо от их отношений с Россией, давили на нее, чтобы она присоединилась к усилиям по миру. Украина показала, что она является стороной мира, тогда как Россия продолжает блокировать прогресс и терроризировать Украину и ее народ", - подчеркнул председатель Совбеза.

В то же время он осудил атаки РФ по энергетической в Киеве и в других городах, подчеркнув, что такие удары погружают украинцев в холодные условия и лишают жизненных потребностей прямо посреди зимы. Кариуки подчеркнул, что в это же время глава Кремля Владимир Путин затягивает серьезные переговоры о мире.

Также председатель Совбеза ООН добавил, что Британия привержена ускорению поддержки Украины и максимальному экономическому диску на РФ, чтобы Москва села за стол переговоров уже никогда бы не смогла осуществить вторжение. По его словам, Лондон продолжит помощь в поисках мира, чтобы РФ больше не смогла вторгнуться.

На фоне этого он сказал о намерении провести Совбез ООН по Украине 24 февраля, когда будет четвертая годовщина вторжения РФ.

"На пятом году этой разрушительной войны мы вновь подтвердим нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и важности достижения справедливого и прочного мира", - заявил Кариуки.

Под конец он подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать Украине экономическую, финансовую и военную поддержку, которая необходима для самообороны.

"Нужен справедливый мир, который устраивает украинцев, и нужны серьезные гарантии безопасности, чтобы Россия больше не могла нападать на Украину или ее соседей", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов.