Украина в приоритете: Совбез ООН проведет заседание в день четвертой годовщины вторжения РФ

Фото: в Британии считают, что Россия блокирует мир (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Совет Безопасности ООН проведет 24 февраля заседание к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. На встрече будут обсуждаться последствия войны.

Об этом заявил глава Совбеза и и.о. постпреда Британии при ООН Джеймс Кариуки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во время пресс-брифинга, который был посвящен председательству Великобритании, чиновник анонсировал, что вопросы Украины были одним из приоритетов.

"Наши приоритеты будут касаться трех конфликтов, которые представляют серьезные угрозы международному миру и безопасности на трех континентах. Это Украина, Судан и Газа", - сказал он.

Также Кариуки добавил, что Великобритания поддерживает президентов Украины и США Владимира Зеленского в Дональда Трампа в стремлении достичь справедливого мира для Украины. В то же время он отметил, что РФ продолжает блокировать мирный процесс.

"Мы поддерживаем США, наших европейских партнеров, Украину в этом. И важно, чтобы все, независимо от их отношений с Россией, давили на нее, чтобы она присоединилась к усилиям по миру. Украина показала, что она является стороной мира, тогда как Россия продолжает блокировать прогресс и терроризировать Украину и ее народ", - подчеркнул председатель Совбеза.

В то же время он осудил атаки РФ по энергетической в Киеве и в других городах, подчеркнув, что такие удары погружают украинцев в холодные условия и лишают жизненных потребностей прямо посреди зимы. Кариуки подчеркнул, что в это же время глава Кремля Владимир Путин затягивает серьезные переговоры о мире.

Также председатель Совбеза ООН добавил, что Британия привержена ускорению поддержки Украины и максимальному экономическому диску на РФ, чтобы Москва села за стол переговоров уже никогда бы не смогла осуществить вторжение. По его словам, Лондон продолжит помощь в поисках мира, чтобы РФ больше не смогла вторгнуться.

На фоне этого он сказал о намерении провести Совбез ООН по Украине 24 февраля, когда будет четвертая годовщина вторжения РФ.

"На пятом году этой разрушительной войны мы вновь подтвердим нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и важности достижения справедливого и прочного мира", - заявил Кариуки.

Под конец он подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать Украине экономическую, финансовую и военную поддержку, которая необходима для самообороны.

"Нужен справедливый мир, который устраивает украинцев, и нужны серьезные гарантии безопасности, чтобы Россия больше не могла нападать на Украину или ее соседей", - добавил он, отвечая на вопрос журналистов.

Мирные переговоры

Напомним, что США под руководством президента Дональда Трампа в течение года пытались остановить войну в Украине, но этого пока не удалось.

Уже в ноябре 2025 года США представили новый план по завершению войны, который впоследствии дорабатывался в течение нескольких месяцев.

Уже в январе 2026 года, 23 и 24 числа, в Абу-Даби состоялась первая трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией. Вскоре 4 и 5 февраля в Абу-Даби ожидается второй раунд переговоров между делегациями.

Вчера президент Украины Владимир рассказал, что согласовал с командой рамки разговора и конкретные задачи.

Также Зеленский на днях сообщил, что без личной встречи с Путиным решить вопрос территорий невозможно.

