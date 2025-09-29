RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина пригрозила последствиями СМИ, которые "катались" в пресс-тур с оккупантами

Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Оксана Гапончук

МИД Украины объявил о подготовке санкций против иностранных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре РФ на оккупированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого на платформе X (Twitter).

Георгий Тихий резко осудил участие ряда международных СМИ в пресс-туре на временно оккупированные территории Украины, которую организовало Министерство обороны России.

"Возмущен информацией о ряде международных СМИ, которые приняли участие в пропагандистском пресс-туре на оккупированные территории Украины, организованном Минобороны России", - подчеркнул он.

По словам Тихого, участие в таком мероприятии является нарушением международного права и законодательства Украины, ведь журналисты пересекли государственную границу через неконтролируемые участки.

Последствия для участников тура

Сейчас МИД Украины готовит официальные обращения в штаб-квартиры этих медиа в соответствующих столицах.

Участникам пресс-тура грозят:

  • юридическая ответственность;
  • запрет на въезд в Украину;
  • репутационные последствия и ограничение деятельности на украинской территории.

"СМИ, которые приняли в этом участие, столкнутся с далеко идущими последствиями для своей репутации и деятельности в Украине", - отметил спикер.

Тихий отметил, что такие пресс-туры - это не журналистика, а попытки отбелить российские военные преступления.

"Если российские военные преступники ведут вас за руку на землю, которую они украли и которой нанесли невероятные страдания, только для того, чтобы представить вам фальшивый фасад - это не журналистика, а отбеливание военных преступлений", - заявил он.

Преступления россиян против журналистов

Спикер также напомнил, что на фоне этого пропагандистского тура в российских тюрьмах незаконно удерживаются по меньшей мере 28 украинских журналистов.

Более того, с начала полномасштабного вторжения Россия уже совершила более 800 преступлений против журналистов и медиа в Украине. Однако эта реальность не была и не будет отражена во время таких управляемых поездок, поскольку Россия является государством строгой цензуры.

Последствия тура для медиа и доверия общества

Георгий Тихий подчеркнул, что именно из-за подобных действий доверие к традиционным медиа падает, а люди все чаще выбирают социальные сети как источник информации.

"Такие туры являются одной из причин, почему доверие к СМИ падает, а люди выбирают социальные сети вместо тех журналистов, которые не способны отличить добро от зла", - подчеркнул спикер МИД.

В завершение он сообщил, что уже инициировал идентификацию всех медиа и участников тура, чтобы обеспечить реализацию соответствующих последствий, включая юридические и репутационные меры.

 

Напомним, в Бердянске и Мелитополе детей через спорт приучают к российской пропаганде.

Кроме того, в захваченных городах Донецка и Луганска представители российского военно-исторического общества презентовали учебники истории для учащихся 5-7 классов. Эти материалы направлены на формирование у школьников искаженного представления о прошлом региона и Украины.

Крым