ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Бердянске и Мелитополе детей через спорт приучают к российской пропаганде

ВОТ Украины, Запорожье, Пятница 26 сентября 2025 06:25
UA EN RU
В Бердянске и Мелитополе детей через спорт приучают к российской пропаганде Иллюстративное фото: в Бердянске и Мелитополе детей через спорт приучают к российской пропаганде (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На временно захваченных территориях Украины усиливается использование спорта для навязывания политической идеологии детям. Секции и кружки превращаются в площадки распространения пропаганды, а спортивные мероприятия получают ярко выраженный идеологический подтекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что в ряде городов Запорожской области, находящихся под оккупацией, россияне активизировали попытки превратить спорт в инструмент давления.

По данным движения сопротивления "Желтая лента", в Энергодаре, Бердянске и Мелитополе местных тренеров заставляют заниматься так называемым "воспитанием патриотов России".

"Представители оккупационных администраций посещают даже занятия по плаванию и бадминтону, требуя от тренеров проводить "беседы" с детьми и встраивать в процесс тренировок политические лозунги", — отмечает ЦПД.

Пропаганда через спортивные сюжеты

Параллельно с этим на медийных площадках, созданных оккупантами в Запорожской области, увеличилось количество публикаций, связанных со спортом. Так, распространяются сюжеты о "достижениях" юных спортсменов и освещаются соревнования, где спорт используется как средство идеологической подачи.

В частности, в одной из школ Бердянска организовали волейбольный турнир под названием "Я помню! Я горжусь!", приуроченный к 80-й годовщине "великой победы". Подобные мероприятия преподносятся как элемент "патриотического воспитания".

Демонстративное внимание к молодежи

Оккупационные чиновники от "министерства спорта" активно посещают спортивные школы, стараясь создать видимость заботы о молодежи. Однако в реальности такие визиты сопровождаются усилением контроля над сферой спорта и продвижением пропагандистских нарративов.

"Это свидетельствует, что Россия сознательно использует спорт на оккупированных территориях как инструмент идеологического контроля и навязывания детям российской пропаганды", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напоминаем, что в России начал работу мессенджер с названием "Зосима", который представлен создателями как православный сервис для общения. Но уже на первых этапах функционирования приложение подверглось критике: пользователи заявляют о чрезмерном сборе личной информации.

Отметим, что в захваченных городах Донецка и Луганска представители российского военно-исторического общества презентовали учебники истории для учеников 5–7 классов. Эти материалы направлены на формирование у школьников искаженного представления о прошлом региона и Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожье Дети
Новости
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Трамп требует от Путина остановить войну: потратив миллионы, почти ничего не захватил
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"