В Бердянске и Мелитополе детей через спорт приучают к российской пропаганде

На временно захваченных территориях Украины усиливается использование спорта для навязывания политической идеологии детям. Секции и кружки превращаются в площадки распространения пропаганды, а спортивные мероприятия получают ярко выраженный идеологический подтекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Центр противодействия дезинформации сообщил, что в ряде городов Запорожской области, находящихся под оккупацией, россияне активизировали попытки превратить спорт в инструмент давления.

По данным движения сопротивления "Желтая лента", в Энергодаре, Бердянске и Мелитополе местных тренеров заставляют заниматься так называемым "воспитанием патриотов России".

"Представители оккупационных администраций посещают даже занятия по плаванию и бадминтону, требуя от тренеров проводить "беседы" с детьми и встраивать в процесс тренировок политические лозунги", — отмечает ЦПД.

Пропаганда через спортивные сюжеты

Параллельно с этим на медийных площадках, созданных оккупантами в Запорожской области, увеличилось количество публикаций, связанных со спортом. Так, распространяются сюжеты о "достижениях" юных спортсменов и освещаются соревнования, где спорт используется как средство идеологической подачи.

В частности, в одной из школ Бердянска организовали волейбольный турнир под названием "Я помню! Я горжусь!", приуроченный к 80-й годовщине "великой победы". Подобные мероприятия преподносятся как элемент "патриотического воспитания".

Демонстративное внимание к молодежи

Оккупационные чиновники от "министерства спорта" активно посещают спортивные школы, стараясь создать видимость заботы о молодежи. Однако в реальности такие визиты сопровождаются усилением контроля над сферой спорта и продвижением пропагандистских нарративов.

"Это свидетельствует, что Россия сознательно использует спорт на оккупированных территориях как инструмент идеологического контроля и навязывания детям российской пропаганды", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.