Украина присоединилась к Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО, - источники

Что известно о СІОR

Объединенная конфедерация офицеров резерва стран НАТО была создана по инициативе офицеров запаса, которые принимали участие в войнах. Так они хотели использовать свой опыт для укрепления коллективной безопасности и передачи своих ценностей будущим поколениям.

CIOR занимается внедрением службы в резерве в странах НАТО, поддержкой подготовки лидеров резерва, сбором и распространением передового опыта, в частности в развитии навыков.

К слову, в 2023 году стало известно, что Украина стала частью Центра передовых технологий по киберобороне НАТО. В штаб-квартире Центра был поднят флаг Украины.

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