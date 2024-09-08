Украина представит план победы Байдену, Трампу и Харрис, - Зеленский

Украина работает с представителями обеих партий в США. План мира будет представлен как действующему президенту США, так и двум кандидатам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
По словам Зеленского, в ходе визита в Италию он провел встречу с делегацией Конгресса США.
"Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги Президенту США Байдену и обоим кандидатам в Президенты - Трампу и Гаррис", - рассказал президент.
Зеленский считает, что сейчас главным для Украины является максимальное укрепление позиции Украины и защита городов и сел от российского террора. Также важен вопрос возможностей украинских военных на фронте.
"Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил. Я благодарю каждую бригаду, каждом подразделения, которые действительно устойчиво держат позиции", - сказал президент.
В июне в Швейцарии прошел саммит мира по "формуле мира" Зеленского, с участием 100 стран и организаций. До конца года Украина планирует провести второй саммит в Саудовской Аравии.
Также, по словам Зеленского, Украина будет "удерживать" захваченную территорию в Курской области, ведь она является неотъемлемой частью его "плана победы" по завершению войны. Он представит это предложение международным партнерам, в том числе США.
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