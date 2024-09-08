Украина представит план победы Байдену, Трампу и Харрис, - Зеленский

По словам Зеленского, в ходе визита в Италию он провел встречу с делегацией Конгресса США.

"Говорили, в частности, о плане победы для Украины - об определенных его деталях. А полностью мы представим все шаги Президенту США Байдену и обоим кандидатам в Президенты - Трампу и Гаррис", - рассказал президент.

Зеленский считает, что сейчас главным для Украины является максимальное укрепление позиции Украины и защита городов и сел от российского террора. Также важен вопрос возможностей украинских военных на фронте.

"Это и Покровск, Торецк, Кураховское направление и другие точки наибольшего сосредоточения российских сил. Я благодарю каждую бригаду, каждом подразделения, которые действительно устойчиво держат позиции", - сказал президент.