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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна представить план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс, - Зеленський

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна працює з представниками обох партій у Сполучених Штатах Америки. План миру буде представлено, як чинному президенту США, так і двом кандидатам.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, під час візиту до Італії він провів зустріч із делегацією Конгресу США.

"Говорили, зокрема, про план перемоги для України - про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти - Трампу та Гарріс", - розповів президент.

Зеленський вважає, що наразі головним для України є максимальне зміцнення позиції України та захист міст і сіл від російського терору. Також важливим є питання можливостей українських військових на фронті.

"Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. Я дякую кожній бригаді, кожному підрозділу, які справді стійко тримають позиції", - сказав президент.

 

"Формула миру" Зеленського

У червні у Швейцарії пройшов саміт миру за "формулою миру" Зеленського, за участю 100 країн і організацій. До кінця року Україна планує провести другий саміт у Саудівській Аравії.

Також за словами Зеленського, Україна буде "утримувати" захоплену територію в Курській області, адже вона є невід'ємною частиною його "плану перемоги" щодо завершення війни. Він представить цю пропозицію міжнародним партнерам, зокрема США.

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