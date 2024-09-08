Україна представить план перемоги Байдену, Трампу та Гарріс, - Зеленський

За словами Зеленського, під час візиту до Італії він провів зустріч із делегацією Конгресу США.

"Говорили, зокрема, про план перемоги для України - про певні його деталі. А повністю ми представимо всі кроки Президенту Сполучених Штатів Байдену й обом кандидатам у Президенти - Трампу та Гарріс", - розповів президент.

Зеленський вважає, що наразі головним для України є максимальне зміцнення позиції України та захист міст і сіл від російського терору. Також важливим є питання можливостей українських військових на фронті.

"Це і Покровськ, Торецьк, Курахівський напрямок та інші точки найбільшого зосередження російських сил. Я дякую кожній бригаді, кожному підрозділу, які справді стійко тримають позиції", - сказав президент.