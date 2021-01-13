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У МЕРТ пояснили, чому "промисловий безвіз" важливий для економіки України

Україна, Середа 13 січня 2021 12:22
У МЕРТ пояснили, чому "промисловий безвіз" важливий для економіки України
Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко пояснив важливість "промислового безвізу" для України. Наша держава може стати майданчиком для світових виробництв.

Про це повідомляє урядовий портал.

Активна робота щодо "промислового безвізу" розпочалась ще у жовтні 2020 року.

"Ми можемо стати майданчиком для виробництв. Чому... не використовують майданчик зараз? А тому, що будь-яка продукція, вироблена у нас, якщо постачається як складова частина для виробника у Німеччині чи у Франції, потребує додаткової сертифікації", - сказав міністр.

Він підкреслив, що з "промисловим безвізом" українські виробники та експортери зможуть маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (СЕ) та вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.

"Наразі вже проведено 15 онлайн-засідань місії з питань “промислового безвізу”. У цьому році місія відновить свою роботу 15 січня... У квітні матимемо звіт, який дозволить рухатись далі у напрямку підписання угоди", - поінформували у МЕРТ.

Нагадаємо, у грудні 2020-го Україна та ЄС домовились підписати Угоду АССА (так званий "промисловий безвіз") по деяких видах продукції з доданою вартістю. Йдеться про електрообладнання, машини та механізми.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський підписав закон про надання будівельної продукції на ринку. Цей документ наближає Україну до впровадження "промислового безвізу" з Євросоюзом.

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