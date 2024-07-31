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Украина работает над тем, чтобы энергетика была вне ракетных атак РФ, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина уже работает над тем, чтобы энергетическая инфраструктура страны была обезопасена от будущих ракетных ударов со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью французским СМИ – AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération.

По словам Зеленского, Украина уже в определенной степени восстановила часть энергетической инфраструктуры. В частности, речь об атомных блоках на станциях и тепловой генерации.

"Сегодня мы работаем над тем, чтобы энергетика была. И чтобы энергетика была осенью и зимой. Но может сработать и наш саммит мира, на который мы рассчитываем, там, где есть вопросы энергетической безопасности. Будет ответная встреча на уровне советников безопасности разных стран". Будет эта встреча так же, как и будет встреча по свободному мореходству", - рассказал президент.

Он отметил, что надеется, что эти встречи состоятся летом. Однако отметил, что у политиков есть перерыв и отпуск.

"Мы сейчас пытаемся все это организовать. Нам не до отпусков. Организовать эти встречи. И чтобы было решение, чтобы энергетическая сеть была вне ракетных атак. И чтобы зерновые коридоры Черного и Азовского морей также были вне любых атак. То есть, если мы в небе и в море найдем эту тишину, я считаю, что никаких сигналов для людей, чтобы уезжать, не будет", - подчеркнул он.

Ситуация с энергетикой в Украине

В начале мая Россия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Были уничтожены ТЭЦ и ТЭС. Поэтому в Украине были введены графики отключения электроэнергии.

Самая тяжелая ситуация с энергообеспечением была в начале июля. Это связано с тем, что в ремонте находилось несколько энергоблоков на АЭС, а также с аномальной жарой. Однако в конце июля ситуация улучшилась.

В частности, министр энергетики Герма Галущенко рассказал, что зимой в Украине будут работать все доступные 9 атомных блоков .

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