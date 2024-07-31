Україна працює над тим, щоб енергетика була поза ракетними атаками РФ, - Зеленський

За словами Зеленського, Україна вже певною мірою відновила частину енергетичної інфраструктури. Зокрема, мова про атомні блоки на станціях та теплову генерацію.

"Сьогодні ми працюємо над тим, щоб енергетика була. І щоб енергетика була восени і взимку. Але може спрацювати і наш саміт миру, на який ми розраховуємо, там, де є питання енергетичної безпеки. Буде відповідна зустріч на рівні радників безпеки різних країн. Буде ця зустріч так само як і буде зустріч щодо вільного мореплавства", - розповів президент.

Він зауважив, що надіється на те, що ці зустрічі відбудуться влітку. Однак зауважив, що у політиків є перерва та відпустка.

"Ми зараз намагаємось все це організувати. Нам не до відпусток. Організувати ці зустрічі. І щоб було рішення, щоб енергетична мережа була поза атаками ракетними. І щоб зернові коридори Чорного і Азовського морів також були поза будь-якими атаками. Тобто, якщо ми в небі і в морі знайдемо цю тишу, я вважаю, що ніяких сигналів для людей, щоб виїжджати, не буде", - підкреслив він.

Ситуація з енергетикою в Україні

На початку травня Росія завдала масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Було знищено ТЕЦ та ТЕС. Через це в Україні було запроваджено графіки відключення електроенергії.

Найважчою ситуація з енергозабезпеченням була на початку липня. Це пов'язано з тим, що у ремонті перебували декілька енергоблоків на АЕС, а також з аномальною спекою. Однак наприкінці липня ситуація покращилась.

Зокрема, міністр енергетики Герма Галущенко розповів, що взимку в Україні працюватимуть усі доступні 9 атомних блоків.

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