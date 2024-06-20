ua en ru
Чт, 20 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина работает над получением еще нескольких систем Patriot, - Зеленский

Четверг 20 июня 2024 19:28
UA EN RU
Украина работает над получением еще нескольких систем Patriot, - Зеленский Архивное фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина работает над поставками и получением еще нескольких зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от обстрелов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Президент поблагодарил Румынию за решение о передаче Украине системы Patriot.

"Это действительно сильный шаг. И как следствие - будет больше безопасности во всем нашем регионе, для всех наших соседей. Для Молдовы, для стран Балтии, для Румынии также", - сказал президент.

Он добавил, что Украина способна победить имперские амбиции России, и это вернет спокойствие и уверенность всей нашей Европе.

"Мы работаем с командой по поставке еще нескольких Patriot", - сказал Зеленский.

Преимущество системы Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, он эффективен против различных воздушных угроз, в том числе баллистических и крылатых ракет, а также самолетов.

Во-вторых, Patriot обладает высокой точностью и дальностью поражения, что позволяет защищать крупные города и стратегически важные объекты.

В контексте войны с Россией, такие системы могут существенно усилить противовоздушную оборону Украины, защищая критически важные инфраструктуры и снижая риск авиаударов и ракетных атак.

Сегодня же Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Румыния Молдова ПВО Война в Украине
NEWS
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
Мобилизация в Украине. Можно ли проходить службу по месту проживания
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины