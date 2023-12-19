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Украина работает над обменом неплохого количества пленных защитников, - Зеленский

Киев, Вторник 19 декабря 2023 19:43
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Украина работает над обменом неплохого количества пленных защитников, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Процесс обмена пленными Украины с Россией усложнен из-за страны-агрессора. Но сейчас наше государство работает над возвращением неплохого количества защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что не может рассказать, что именно усложнило процесс обмена пленными, поскольку это будет "не очень этично".

Президент допустил, что власти могут недостаточно коммуницировать по этому вопросу. Он пообещал передать это омбудсмену Дмитрию Лубинцу и начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданов.

"Этот трек работает, он действительно замедлился по причинам со стороны РФ, но есть соответствующие очень конкретные причины. Трек откроется. Сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших ребят, чтобы их вернуть", - рассказал Зеленский.

Обмен пленными

Напомним, Украина и Россия уже несколько месяцев не проводят обменов пленными.

Еще в середине ноября представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия заморозила этот процесс.

При этом он отмечал, что переговоры по обмену пленными с Россией продолжаются.

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Владимир Зеленский Обмен пленными Война России против Украины
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