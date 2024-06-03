Украина работает с союзниками, чтобы расширить применение их оружия для ударов по РФ, - Кулеба

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы во время совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

"Я могу подтвердить, что наши партнеры сделали действительно очень правильный шаг, сняв ограничения, чтобы мы могли бить по целям в РФ. Это не значит, что мы имеем карт-бланш, есть правила, которых нужно соблюдать. Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", - сказал Кулеба.

Также его поддержал и глава МИД Эстонии, сказавший, что позиция его страны состоит в том, что Украина имеет право защищаться и бить по целям на территории РФ.

"Дмитрий (Кулеба - ред.) прав, что недавно принятое решение США, Германии и других стран - движение в правильном направлении", - добавил Тсахкна.

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