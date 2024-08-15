Украина работает над гуманитарным коридором из Курской области в Сумы

"Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы", - пишет Верещук.

Также вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий добавила, что в частности есть возможность относительно гуманитарного коридора в сторону Российской Федерации. Впрочем, это удастся реализовать только в случае соответствующего официального запроса с российской стороны.

"Сейчас такого запроса пока не поступало", - добавила она.

Бои в Курской области

6 августа 2024 года произошел "прорыв" российской границы на территории Курской области. Силы обороны в течение следующей недели расширили плацдарм и взяли под контроль Суджу вместе с другими десятками населенных пунктов.

Также Украина создала на территории региона военную комендатуру, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Подробнее о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.