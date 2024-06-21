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Украина работает с ЕС над возвращением мужчин, которые незаконно пересекли границу, - МВД

Фото: глава МВД Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Украина ведет переговоры с представителями стран ЕС о возможности возвращения украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр МВД Украины Игорь Клименко в интервью Радио Свобода.

"Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского союза и эти переговоры будут продолжаться и дальше", - сказал он.

В то же время, по словам Клименко, сейчас страны ЕС не настроены массово возвращать украинских мужчин, но переговоры продолжаются.

Напомним, в интервью министр рассказал, что в Украине пограничники ежедневно задерживают десятки людей, которые незаконно пытаются пересечь украинскую границу в направлении ЕС.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных за 5-10 километров от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30", - сообщил Клименко.

Также он отметил, что имеет данные об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабной войны. Однако отказался озвучивать статистику, так как это закрытая информация.

Ранее РБК-Украина сообщало, могут ли украинцы проходить службу по месту проживания.

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