Украина работает с ЕС над возвращением мужчин, которые незаконно пересекли границу, - МВД

Напомним, в интервью министр рассказал, что в Украине пограничники ежедневно задерживают десятки людей, которые незаконно пытаются пересечь украинскую границу в направлении ЕС.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных за 5-10 километров от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30", - сообщил Клименко.

Также он отметил, что имеет данные об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабной войны. Однако отказался озвучивать статистику, так как это закрытая информация.

Ранее РБК-Украина сообщало, могут ли украинцы проходить службу по месту проживания.

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