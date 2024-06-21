Украина работает с ЕС над возвращением мужчин, которые незаконно пересекли границу, - МВД

Украина ведет переговоры с представителями стран ЕС о возможности возвращения украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр МВД Украины Игорь Клименко в интервью Радио Свобода.
"Мы ведем консультации с нашими коллегами из Европейского союза и эти переговоры будут продолжаться и дальше", - сказал он.
В то же время, по словам Клименко, сейчас страны ЕС не настроены массово возвращать украинских мужчин, но переговоры продолжаются.
Напомним, в интервью министр рассказал, что в Украине пограничники ежедневно задерживают десятки людей, которые незаконно пытаются пересечь украинскую границу в направлении ЕС.
"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных за 5-10 километров от границы. Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30", - сообщил Клименко.
Также он отметил, что имеет данные об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабной войны. Однако отказался озвучивать статистику, так как это закрытая информация.
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