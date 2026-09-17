Украина не должна вывозить лом, чтобы потом покупать продукцию с добавленной стоимостью, - ICC Ukraine

Украина не должна открывать экспорт металлолома без точного баланса внутреннего рынка, расчета фискального эффекта и гарантий обеспечения металлургии сырьем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова.
Как отмечается, в условиях войны лом должен рассматриваться не только как товар, а как ресурс для производства продукции с добавленной стоимостью внутри страны.
Металлолом является важным сырьем для украинской металлургии, уже работающей под давлением российских атак, проблем с энергетикой, логистикой и высокой себестоимостью.
"Когда тонна металлолома остается в Украине, она становится частью производства стали и другой металлопродукции. Формируются зарплаты, налоги, транспортные и энергетические платежи, работают смежные предприятия, создается экспортная выручка", - отметил Щелкунов.
Он подчеркнул, что сам по себе экспорт не проблема, но государство должно оценивать не только прибыль отдельных экспортеров, но и общий эффект для экономики.
Поэтому перед любым пересмотром действующих ограничений правительство должно определить, сколько металлолома реально образуется в Украине, какие потребности внутренней металлургии, какие запасы накоплены, и существует ли доказанный профицит. Только после этого можно обсуждать возможность экспорта избыточных объемов.
Отдельно он обратил внимание на бюджетный эффект: по его словам, при оценке экспорта следует считать не только возможные таможенные поступления, но и налоги металлургических предприятий, зарплаты, взносы, транспортные и энергетические платежи, а также валютную выручку от экспорта готовой продукции.
"Тезис "откроем экспорт и бизнес заработает" меня не убеждает. Меня интересует другое: сколько от этого заработает Украина?" - говорит президент ICC Ukraine.
Еще одним риском он назвал непрозрачные транзитные и посреднические операции через страны ЕС: Щелкунов подчеркнул, что государство должно видеть конечного покупателя, реальную цену, маршрут товара, цепь перепродаж и связанных лиц.
Он отметил, что не каждая транзитная операция незаконна. Но если основная маржа украинского ресурса формируется за границей, а бюджет и промышленность в Украине теряют, такие операции должны быть предметом особого внимания контролирующих органов. Таким образом, дальнейшая модель регулирования должна одновременно защищать бюджет, поддерживать заготовительную отрасль и гарантировать металлургическим предприятиям доступ к сырью.
"Никакого масштабного открытия экспорта металлолома без доказанного профицита, полного экономического расчета, прозрачного контроля за экспортными операциями и гарантированного обеспечения потребностей украинской металлургии", - подытожил Щелкунов.
Как известно, сейчас активизировалось движение по открытию экспорта лома, но чтобы он работал по тем же схемам, что и были, когда лом вывозили через страны ЕС, в основном в Польшу, где не нужно платить пошлину в 160 евро за тонну, а уже оттуда - продавали в Турцию.
По оценкам народных депутатов, из-за "серых" схем государственный бюджет ежегодно терял минимум 3 млрд грн.
Ранее производители ферросплавов также призвали ввести пошлину на экспорт металлолома в ЕС .
Заметим, Кабмин с 1 января ограничил экспорт лома на весь год - поскольку он нужен украинским предприятиям для производства продукции для обороны, восстановления и внутреннего рынка.