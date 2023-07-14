Украина должна бороться с пятой колонной для вступления в НАТО, - президент Литвы

Одним из важных условий для вступления Украины в НАТО является ее борьба с пятой колонной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседи , которое приводит LRT.

"Это одно из условий (борьба с пятой колонной - ред.), очень важное условие", - говорится в сообщении.

Науседа отметил, что пятая колонна есть везде, даже в тех странах, о которых никто и не догадывается

"Далеко, даже на западе от нас, она и у нас есть, она также в Украине. Пожалуй, главный вопрос в том, насколько далеко и высоко в иерархии власти поднимаются такие люди, и решения Украины свидетельствуют, что таких людей подвергают зачистке", - сказал президент Литвы.

Он сказал, что каждый раз, когда он слышит, что кого-то снимают с высокой должности, это его радует. Науседа понимает, что государство наводит порядок. Он считает, что Украина и дальше будет очищаться от приспешников России в государственных органах.



Translated with DeepL

Годовая национальная программа

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе, Украина так и не получила четких условий и графика вступления. При этом на нем было согласовано совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в Альянсе.

В частности, говорится, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. При этом для государства отменили ПДЧ (план действий к членству).

Задержание агентов РФ в Украине

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали жителя Крыма , который с января 2023 добровольно воевал против Украины со стороны России.

Также в Ивано-Франковской области Служба безопасности Украины задержала "фаната Путина", администрировавшего прокремлевскую группу в запрещенной соцсети "Вконтакте".

А в Донецкой области Служба безопасности задержала информатора российской ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ и передавал оккупантам информацию о передвижении украинских войск и техники.