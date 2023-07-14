"Сливал" информацию о передвижении ВСУ. В Донецкой области задержан агент ФСБ

В Донецкой области Служба безопасности задержала информатора российской ФСБ, который превратил свой дом в "наблюдательный пункт" за ВСУ и передавал оккупантам информацию о передвижении украинских войск и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В результате спецоперации в Донецкой области задержан "расконсервированный" информатор ФСБ, который передавал оккупантам информацию о маршрутах, количестве и спецификации техники ВСУ, которая двигалась в Краматорск.

В зоне особого внимания фигуранта были колонны тяжелой и специальной техники. В частности, самоходные артустановки, грузовики с боеприпасами и топливозаправочные автомобили, задействованные в контрнаступлении Сил обороны.

Для сбора разведданных злоумышленник занимал "позицию" на балконе собственной квартиры. Через окно он осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию перемещения военных колонн.

Отснятые файлы и текстовое описание с пояснениями он переправлял своему "связному", который находился на временно оккупированной части Донецкой области. Им оказался представитель подконтрольного российской спецслужбе "МГБ ДНР".

Отмечается, что развединформация потребовалась агрессору для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступательных действий украинских войск.

Контрразведчики СБУ задержали вражеского информатора "с поличным" во время осуществления им скрытой видеосъемки из окна собственной квартиры. У задержанного стражи порядка изъяли мобильный телефон, который он использовал для фиксации украинских объектов и коммуникации с ФСБ.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 48-летний житель Доброполья, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству еще в 2018 году.

В поле зрения агрессора он попал из-за своей деструктивной активности в одной из прокремлевских групп в Telegram. После нескольких "тестовых" задач оккупанты перевели своего информатора в "режим ожидания" до начала полномасштабного вторжения РФ.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Информаторы и агенты ФСБ в Украине

Недавно СБУ задержала российского агента, который шпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области. За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

Злоумышленник собирал для российских оккупантов разведданные о видах и количестве самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов. Также он передавал захватчикам локации военкоматов и пытался обнаружить железнодорожные линии, задействованные для снабжения боеприпасами на фронт.

Также ранее СБУ задержала корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".