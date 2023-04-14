Украина не сообщала США планы наступления из-за сомнений в их способности хранить тайны, - AP

Украинские и американские официальные лица на этой неделе заявили, что только Киев знает некоторые боевые планы и другую оперативную информацию. Учитывая это, утечки секретных военных документов, включая оценку сильных и слабых сторон Украины на поле боя против России, на данный момент, возможно, недостаточно, чтобы изменить ход войны.

"Если военные действия планируются, то о планировании спецоперации знает очень узкий круг людей", - заявила замминистра обороны Анна Маляр. Так, "риск утечки очень минимален" для важнейших военных вопросов.

Тем не менее, издание отмечает, что еще может "всплыть" более вредный материал. "Утечка" документов продолжает появляться в сети, и предстоящие данные могут быть более губительными для Украины, чем те, которые уже были обнародованы.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам, что "секретность в одной жизненно важной сфере - планах Украины по любым предстоящим действиям по отпору российским войскам - остается незыблемой".

"У них есть отличный план... но только президент Зеленский и его руководство действительно знают все детали этого плана", - сказал он.

Между тем, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что раскрытые подробности "неприятно слышать".

"Есть много информации, которая не соответствует действительности. А правдивая информация уже утратила свою актуальность", - добавил Резников.

Он назвал утечку информации целенаправленной информационной операцией в пользу России с целью "снизить уровень доверия между союзниками".

Кроме того, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Джон Сифер сказал, что хотя утечка секретной информации является "подлой", он не считает, что это действительно вредит военным усилиям Украины. По его словам, наиболее защищенные и щекотливые секреты разведывательного сообщества обычно не содержатся в таких документах Минобороны.

К тому же советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал утечку информации по оценкам войны недействительной оперативной информацией и частично фейковой. Он отметил, что стратегию и тактику Украины разрабатывает военное командование, и эта работа напрямую не пострадала.

"Сценарии операций все еще разрабатываются, поскольку линия фронта является гибкой и ежедневно вносятся изменения", - сказал он.