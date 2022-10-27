Украина возвращается в международную организацию, в которой отсутствовала 14 лет

Украина возобновляет членство в Международной организации виноградарства и виноделия, в которую входила с 1997 по 2008 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Статус членства будет автоматически обновлен 30 октября 2022 года. Официально об этом объявят 4 ноября 2022 года во время ежегодного собрания организации", - говорится в сообщении.

Участие в организации на правах постоянного членства позволит украинским специалистам винодельческой отрасли активнее участвовать в работе экспертов, подкомиссий и комиссий организации по разработке нормативной документации, а также позволит использовать официальные стандарты и правила в международной торговле винами и виноматериалами.

Как сообщает министерство, почти с первых дней военной агрессии Российской Федерации подавляющее большинство виноградарско-винодельческих предприятий Херсонской и Николаевской областей, площади под виноградниками которых составляет не менее 25% от общей площади виноградных насаждений в Украине, оккупированы или находятся в зоне боевых действий. Всего в Украине насчитывается 144 винодельческих предприятия.

Международная организация винограда и виноделия была создана в 2001 году. Она стала наследницей Международного бюро винограда и вина, существовавшего с 1924 года. Цели и задачи МОВВ - защита интересов винодельческой отрасли и создание благоприятных рыночных условий, гармонизации и соответствия методов анализа, борьбы с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией на рынке. Украина стала 49-м государством-участником МОВВ.