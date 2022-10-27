Украина возвращается в международную организацию, в которой отсутствовала 14 лет
Украина возобновляет членство в Международной организации виноградарства и виноделия, в которую входила с 1997 по 2008 годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства аграрной политики и продовольствия.
"Статус членства будет автоматически обновлен 30 октября 2022 года. Официально об этом объявят 4 ноября 2022 года во время ежегодного собрания организации", - говорится в сообщении.
Участие в организации на правах постоянного членства позволит украинским специалистам винодельческой отрасли активнее участвовать в работе экспертов, подкомиссий и комиссий организации по разработке нормативной документации, а также позволит использовать официальные стандарты и правила в международной торговле винами и виноматериалами.
Как сообщает министерство, почти с первых дней военной агрессии Российской Федерации подавляющее большинство виноградарско-винодельческих предприятий Херсонской и Николаевской областей, площади под виноградниками которых составляет не менее 25% от общей площади виноградных насаждений в Украине, оккупированы или находятся в зоне боевых действий. Всего в Украине насчитывается 144 винодельческих предприятия.
Международная организация винограда и виноделия была создана в 2001 году. Она стала наследницей Международного бюро винограда и вина, существовавшего с 1924 года. Цели и задачи МОВВ - защита интересов винодельческой отрасли и создание благоприятных рыночных условий, гармонизации и соответствия методов анализа, борьбы с мошенничеством и недобросовестной конкуренцией на рынке. Украина стала 49-м государством-участником МОВВ.
Напомним, что западные страны больше не должны исключать членство Украины в НАТО, поскольку Россия поменяла правила игры.
В конце сентября после того, как Российская Федерация провела "референдумы" и незаконно аннексировала оккупированные области Украины, президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО.
Часть союзников решительно поддерживает Украину по пути в альянс. К примеру, Литва считает, что НАТО без нее не будет смысла.
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