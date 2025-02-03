Украина вернула с оккупированных территорий еще 12 детей

Украина смогла вернуть из российской оккупации еще 12 детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака в Telegram.

"Выражаю искреннюю благодарность нашим партнерам Save Ukraine за профессиональную работу и самоотверженное содействие в организации спасательной миссии. Каждый спасенный ребенок - это победа. И мы продолжаем выполнять задание президента - вернуть всех детей домой, в Украину", - написал Ермак.

Также в Украину вернули 8-летнюю девочку, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство.

Как рассказал Ермак, спасенные дети пережили невыносимые испытания: 16-летняя девушка, которая потеряла маму из-за халатности оккупационной медицины, 17-летний подросток, которому выдали повестку в армию РФ, дети, которые подверглись попыткам русификации через "воспитательные лагеря".

Депортация украинских детей

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что с начала полномасштабной войны Российская Федерация депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

Также стоит напомнить, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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