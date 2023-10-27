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Украина вернула тела 50 погибших защитников

Украина, Пятница 27 октября 2023 13:03
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Украина вернула тела 50 погибших защитников Фото: Украина вернула тела 50 погибших защитников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула тела еще 50 военнослужащих, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу и независимость нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

"Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную территорию тела (останки) 50 погибших (умерших) защитников Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела погибших защитников Украины сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для проведения следственных действий и судебных экспертиз.

Возвращением погибших военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управления ГСЧС в Сумской области, пограничники и представители Международного комитета Красного Креста.

Возвращение тел погибших бойцов

Россия и Украина регулярно проводят обмены телами военных. Так, 6 октября Украина вернула тела еще 64 погибших воинов.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина вернула тела защитников, погибших в результате российского теракта в Еленовке. Тогда россияне взорвали здание колонии, где были плененные украинские воины. По неподтвержденным данным, погибли более 50 человек.

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