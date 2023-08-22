Россия возвращает Украине тела военных, которые были пленными
Российские оккупанты передают Украине тела защитиников, которые официально были признаны пленными.
Об этом заявил руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center.
"По состоянию на сегодняшний день Россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии не было", - рассказал Таранюк.
По его словам, такие факты ставят под сомнения качество работы или наличие в России медицинской комиссии.
Убийство украинских пленных в Еленовке
Напомним, еще в прошлом году российские оккупанты устроили теракт в колонии Еленовки, где находились украинские военнопленные.
В результате инцидента погибли более 50 украинских защитников.
Как отмечал в начале июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Украине уже удалось вернуть тела погибших в Еленовке военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.