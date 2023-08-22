Россия возвращает Украине тела военных, которые были пленными

Об этом заявил руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Media Center .

"По состоянию на сегодняшний день Россия передала нам уже двенадцать тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии не было", - рассказал Таранюк.

По его словам, такие факты ставят под сомнения качество работы или наличие в России медицинской комиссии.

Убийство украинских пленных в Еленовке

Напомним, еще в прошлом году российские оккупанты устроили теракт в колонии Еленовки, где находились украинские военнопленные.

В результате инцидента погибли более 50 украинских защитников.

Как отмечал в начале июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Украине уже удалось вернуть тела погибших в Еленовке военных.