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Украина вернула тела 44 погибших военных

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Украина, Пятница 04 августа 2023 12:40
Украина вернула тела 44 погибших военных Фото: Украина вернула тела 44 погибших защитников (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина вернула тела еще 44 военнослужащих, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко в Telegram.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 44 защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращение тел с оккупированных территорий Украины состоялось при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Гражданско-военном сотрудничеством, ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Процесс возвращения погибших защитников продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Возвращение тел погибших бойцов

Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. Так, 14 июля Украина вернула тела еще 62 погибших воинов.

Также недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина вернула тела защитников, погибших в результате российского теракта в Еленовке. Тогда россияне подорвали здание колонии, где были плененные украинские воины. По неподтвержденным данным, погибли более 50 человек.

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