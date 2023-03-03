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Украина вернула тела еще 17 погибших военных

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Киев, Пятница 03 марта 2023 11:32
Украина вернула тела еще 17 погибших военных Фото: Украина вернула тела еще 17 погибших военных (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украину сегодня, 3 марта удалось вернуть тела павших защитников. Речь идет о 17 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минреинтеграции.

"При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня удалось вернуть домой тела 17 погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.

Также указывается, что всего с начала полномасштабного вторжения РФ с временно оккупированных территорий удалось вернуть тела 1426 украинских защитников.

Напомним, что 2 февраля состоялся один из самых больших обменов телами с РФ. Тогда Украине удалось вернуть тела около 150 своих защитников.

Добавим, что перед этим Украине удалось вернуть тела 42 погибших военнослужащих.

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