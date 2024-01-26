Украина вернула тела 77 погибших военных

Украина вернула тела (останки) еще 77 военнослужащих, отдавших свою жизнь, защищая свободу и независимость нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время. Тела погибших защитников вернули на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для установления лиц погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управление ГСЧС в Сумской области, пограничники.

Отдельно в ведомстве поблагодарили представителей Международного комитета Красного Креста.

Обмен пленными

Отметим, что Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. С августа 2023 года Москва заморозила обмен пленными с Украиной.

Тем не менее, 3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников.

24 января Украина и Россия должны были провести 50-й обмен пленными, но он был сорван из-за падения самолета Ил-76 под Белгородом. Россияне заявили, что на борту самолета якобы находились десятки украинских пленных. Но Украина не подтверждает это.

По данным ГУР Минобороны, сорванный обмен должен быть стать одним из самых больших за время войны.