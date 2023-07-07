Теракт россиян в Еленовке: Украина вернула тела погибших защитников
Украина вернула тела защитников, которые погибли в результате теракта российских оккупантов в поселке Еленовка Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.
"Украине удалось вернуть тела украинских защитников (речь о погибших во время теракта в Еленовке - ред.). Большинство из них идентифицированы", - написал омбудсмен.
Он добавил, что все погибшие имели официальный статус военнопленных, и они были верифицированы Международным комитетом Красного Креста.
Трагедия в Еленовке
Напомним, в июле 2022 года россияне устроили взрыв в колонии Еленовки, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники "Азовстали".
Согласно данным россиян, там погибло более 50 наших военных.
По информации разведки, оккупанты не хотели обменивать украинских солдат в Еленовке и решили казнить их, чтобы скрыть следы пыток и условия содержания.
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