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Украина вернула тела еще 62 погибших военных

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Пятница 14 июля 2023 12:57
Украина вернула тела еще 62 погибших военных Фото: Украина вернула тела еще 62 погибших военных (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина вернула тела 62 военнослужащих, которые отдали свои жизни за наше государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко.

Родные погибших бойцов смогут с ними достойно попрощаться.

Отмечается, что репатриация тел с оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Гражданско-военном сотрудничеством, ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Впрочем, процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Возвращение тел погибших бойцов

Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. В последний раз такой обмен прошел 12 июля, когда Украина вернула 19 тел погибших в российском плену бойцов.

Кроме того, недавно уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина вернула тела военных, которые погибли в результате российского теракта в Еленовке.

Тогда россияне подорвали здание колонии, где были пленные украинские бойцы. По неподтвержденным данным, погибли более 50 человек.

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