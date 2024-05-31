Украина вернула тела 212 погибших военных

Украина вернула тела 212 военнослужащих, погибших на войне. Это военные, участвовавшие в боевых действиях на разных направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по обращению с военнопленными в Telegram.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, Минреинтеграции, ВСУ, Уполномоченный по пропавшим без вести и представители международных организаций.

Тела погибших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Эта процедура необходима для установления погибших.

Удалось вернуть тела погибших защитников из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Обмены пленными

Следует напомнить, что Украина провела несколько обменов пленными с РФ. В частности, домой вернулась часть защитников Мариуполя и бойцов полка "Азов". Однако в плену остается большое количество украинских защитников.

Ранее Украина заявила, что готова к обмену по формуле "всех на всех". Россия игнорирует инициативу.

Папа Римский и Патриарх Варфоломей поддержали обмен "всех на всех" и призвали стороны провести его.

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