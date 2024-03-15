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Украина вернула тела 100 погибших военных

Пятница 15 марта 2024 12:40
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Украина вернула тела 100 погибших военных Фото: Украина вернула тела 100 погибших военных (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина вернула тела еще 100 военнослужащих, которые отдали свои жизни, защищая свободу и независимость нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Вооруженные силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших", - пишет пресс-служба.

После идентификации тела наших военнослужащих будут переданы семьям для достойного захоронения.

Возвращение тел погибших военных

Россия и Украина регулярно производят обмен телами. Во время последнего репатриационного мероприятия, 16 февраля, были возвращены тела 58 погибших защитников.

Как рассказывал в августе 2023 года руководитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, Россия передает Украине тела бойцов, официально признанных пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это ставит под сомнение качество работы или наличие у врага медицинской комиссии.

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