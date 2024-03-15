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Україна повернула тіла 100 загиблих військових

П'ятниця 15 березня 2024 12:40
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Україна повернула тіла 100 загиблих військових Фото: Україна повернула тіла 100 загиблих військових (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повернула тіла ще 100 військовослужбовців, які віддали свої життя, захищаючи свободу та незалежність нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Збройні сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - пише пресслужба.

Після ідентифікації тіла наших військовослужбовців будуть передані родинам для гідного поховання.

Повернення тіл загиблих військових

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами. Під час останнього репатріаційного заходу, 16 лютого, було повернуто тіла 58 загиблих оборонців.

Як розповідав в серпні 2023 року керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у ворога медичної комісії.

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