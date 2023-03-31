ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дайте им возвратиться в Украину. Прокурор МУС обратился в Россию из-за похищенных детей

Новина українською →
Украина, Пятница 31 марта 2023 18:53
Дайте им возвратиться в Украину. Прокурор МУС обратился в Россию из-за похищенных детей Фото: прокурор МУС обратился в Россию из-за похищенных детей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 марта, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Я четко призываю РФ вернуть детей… дайте им (возможность – ред.) вернуться в Украину как можно быстрее. Прямо в Украину или через третьи стороны, но дайте детям вернуться домой… Правам ребенка должно уделяться первостепенное внимание", - подчеркнул Хан.

Кроме того, он в очередной раз призвал Россию предоставлять информацию, касающуюся работы его Офиса.

Хан добавил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой не вызвала у него чувство радости, ведь это касалось руководителя страны, являющегося постоянным членом Совбеза ООН.

Напомним, недавно Суд Гааги выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация діти Война России против Украины
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций