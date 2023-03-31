Дайте им возвратиться в Украину. Прокурор МУС обратился в Россию из-за похищенных детей

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Я четко призываю РФ вернуть детей… дайте им (возможность – ред.) вернуться в Украину как можно быстрее. Прямо в Украину или через третьи стороны, но дайте детям вернуться домой… Правам ребенка должно уделяться первостепенное внимание", - подчеркнул Хан.

Кроме того, он в очередной раз призвал Россию предоставлять информацию, касающуюся работы его Офиса.

Хан добавил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой не вызвала у него чувство радости, ведь это касалось руководителя страны, являющегося постоянным членом Совбеза ООН.

Напомним, недавно Суд Гааги выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

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