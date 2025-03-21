Украина вернула из российского плена более 4 тысяч человек, - Зеленский

За более чем три года полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 4306 граждан.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения к участникам конференции Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Уже более трех лет, почти все время этой войны, работает наш Координационный штаб - все службы, которые возвращают пленных. Уже более 4 тысяч человек вернули - 4306. И вернем всех", - сказал Зеленский.

По его словам, освобождение пленных является одним из первых шагов завершения войны.

"Сейчас, когда мы говорим с американской стороной и другими нашими партнерами о том, как завершить войну, мы говорим об освобождении пленных как один из первых шагов. Мы считаем, что это безусловно должно быть", - отметил президент.

Глава государства поблагодарил "всех партнеров, которые нас в этом поддерживают, и каждого в Украине и мире, кто сохраняет вопрос о пленных в информационной повестке дня".

"Спасибо командной работе Офиса президента, ГУР, СБУ, МВД, омбудсмена и всех других, кто вовлечен и благодаря кому украинцы возвращаются. Мы всегда возвращаем наших людей, и это одно из важнейших правил нашего государства. Именно так есть и будет", - добавил Зеленский.