Украина вернула из российского плена более 4 тысяч человек, - Зеленский
За более чем три года полномасштабной войны Украина вернула из российского плена 4306 граждан.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения к участникам конференции Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Уже более трех лет, почти все время этой войны, работает наш Координационный штаб - все службы, которые возвращают пленных. Уже более 4 тысяч человек вернули - 4306. И вернем всех", - сказал Зеленский.
По его словам, освобождение пленных является одним из первых шагов завершения войны.
"Сейчас, когда мы говорим с американской стороной и другими нашими партнерами о том, как завершить войну, мы говорим об освобождении пленных как один из первых шагов. Мы считаем, что это безусловно должно быть", - отметил президент.
Глава государства поблагодарил "всех партнеров, которые нас в этом поддерживают, и каждого в Украине и мире, кто сохраняет вопрос о пленных в информационной повестке дня".
"Спасибо командной работе Офиса президента, ГУР, СБУ, МВД, омбудсмена и всех других, кто вовлечен и благодаря кому украинцы возвращаются. Мы всегда возвращаем наших людей, и это одно из важнейших правил нашего государства. Именно так есть и будет", - добавил Зеленский.
Обмены пленными
Напомним, последний обмен пленными с Россией состоялся 19 марта. Из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 украинца вернулись домой благодаря мероприятиям вне обменов.
Предыдущий обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех, кого вернули, - солдаты, сержанты и офицеры.
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