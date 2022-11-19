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Украина вернула из плена россиян троих морских пехотинцев (фото)

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Киев, Суббота 19 ноября 2022 12:12
Украина вернула из плена россиян троих морских пехотинцев (фото) Фото: Украина вернула из плена россиян троих морских пехотинцев (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Украина вернула домой из российского плена еще троих военнослужащих. Речь идет о морских пехотинцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВС Украины.

"Из российского плена освобождены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Освобожденным военнослужащим была оказана первоочередная медицинская, психологическая помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 ноября был обмен военнопленными между Украиной и Россией, тогда наша страна смогла вернуть еще 45 защитников.

Добавим, что ранее мы писали, что пребывание в российском плену будет засчитываться в страховой стаж.

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ВМС Украины
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