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Пребывание в российском плену будет засчитываться в страховой стаж

Новина українською →
Украина, Суббота 19 ноября 2022 05:24
Пребывание в российском плену будет засчитываться в страховой стаж Фото: пребывание в российском плену будет идти в страховой стаж (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Время, которое украинцы проведут в плену, будет засчитываться в страховой стаж.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Пенсионный фонд Украины.

Так, 19 ноября вступает в силу Закон Украины от 26.01.2022 № 2010-ІХ "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей".

"Граждане Украины, в отношении которых согласно Закону Украины № 2010-ІХ установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию", - говорится в сообщении.

Страховые взносы за них за весь период плена и в течение шести месяцев после освобождения уплачиваются из государственного бюджета.

Законопроект предусматривает, что период пребывания в плену будет засчитываться в страховой пенсионный стаж, а также в страховой стаж работы во вредных условиях, что дает право на назначение льготной пенсии.

Напомним, в Украине до конца 2022 года будет произведен очередной, третий плановый перерасчет пенсий. Увеличенные выплаты могут получить некоторые категории пенсионеров.

Также сообщалось, что Закон о государственном бюджете Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд. Плановая индексация пенсий состоится.

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